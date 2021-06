Van Gaal laat niks los, Löw gooit deur dicht voor Oranje

"Ik heb nu totaal geen interesse in die functie", was Löw woensdagmiddag duidelijk naar verslaggever Bert Maalderink. "Ze hebben genoeg goede trainers in Nederland."

Ook Louis van Gaal werd al veelvuldig genoemd als mogelijke nieuwe opvolger. De 69-jarige Amsterdammer, die Oranje - met wisselend succes - al tweemaal eerder onder zijn hoede had, wilde echter tegenover de NOS niet inhoudelijk reageren op de vraag of hij openstaat voor een nieuwe klus als bondscoach.

In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach hoeft de KNVB Joachim Löw in ieder geval niet te bellen. Hij heeft op dit moment geen zin om het Nederlands elftal te gaan leiden. Op zijn laatste persconferentie met de Duitse ploeg liet de 61-jarige trainer duidelijk weten dat de KNVB geen moeite hoeft te doen om hem te polsen als opvolger van de teruggetreden Frank de Boer.

Hij kan zelfs niet zeggen of hij überhaupt terugkeert in de voetballerij. "Maar op dit moment zeker niet", benadrukt hij zijn standpunt.

De vertrekkende coach was wel goed op de hoogte van de ontwikkelingen in Zeist en ziet zeker potentie in de huidige spelersgroep van Oranje.

Nederland in september weer in actie

"Ze hebben veel individuele kwaliteiten", beoordeelt hij de huidige internationals, die net als de Duitsers desondanks al sneuvelden in de achtste finales van dit EK. "Ook in de moeilijke jaren hebben ze zich heel goed ontwikkeld. Ze zijn helaas iets te vroeg uit het toernooi gevlogen."

Nederland hoopt voor september een nieuwe bondscoach te hebben, als de WK-kwalificatie wordt hervat met een uitwedstrijd tegen Noorwegen. Dat duel in Oslo staat voor 1 september op de rol, terwijl drie dagen later in Eindhoven Montenegro de tegenstander is. Op 7 september komt Turkije naar Amsterdam.