Trainer Löw gooit deur dicht voor Oranje: 'Nu totaal geen interesse'

Joachim Löw heeft op dit moment geen zin om bondscoach te worden van het Nederlands elftal. Op zijn laatste persconferentie met de Duitse ploeg liet de 61-jarige trainer duidelijk weten dat de KNVB geen moeite hoeft te doen.

"Ik heb nu totaal geen interesse in die functie", is Löw duidelijk naar verslaggever Bert Maalderink. "Ze hebben genoeg goede trainers in Nederland."

Löw werd dinsdag met de Duitsers uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Met de nederlaag tegen Engeland kwam er voor hem een einde aan een dienstverband van zeventien jaar bij de Duitse bond, waarvan de laatste vijftien als bondscoach.

Löw wil even afstand nemen

Na het opstappen van Frank de Boer, dinsdag, liet technisch directeur Nico-Jan Hoogma van de KNVB weten dat de voetbalbond op zoek is naar een autoriteit. De naam van de vrije Löw, die de Duitsers onder zijn bewind op een bijna Nederlandse, aanvallende manier liet voetballen, viel daarom al snel.

"Ik heb werkelijk nog niet nagedacht over mijn toekomst", aldus Löw. "Na zo'n intensieve en lange tijd bij Duitsland heb ik ook wat emotionele afstand nodig van het voetbal."

Bekijk hier de laatste interland van Joachim Löw als bondscoach: