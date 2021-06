Kaag: opmerkingen over documentaire niet door mij gemaakt

De verzoeken om delen van de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag aan te passen, zijn niet op verzoek van Kaag zelf gedaan. Dat zegt de D66-leider en demissionair minister van Buitenlandse Zaken op vragen over haar bemoeienis. Gisteren bleek dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en D66 zich bemoeid hebben met de montage. GeenStijl heeft documenten daarover gepubliceerd na een WOB-procedure van een lezer. Er komt het beeld uit naar voren dat de makers van de documentaire Kaag verregaand tegemoet zijn gekomen.

Volgens Kaag is het normaal dat er werkafspraken zijn gemaakt en dat er bijvoorbeeld geen vertrouwelijke dingen mochten worden uitgezonden. Ze benadrukt dat de documentairemakers onafhankelijk keuzes hebben gemaakt en dat ze opmerkingen konden meenemen of negeren.

Autogordel

Haar ministerie heeft onder meer een opmerking gemaakt over het fragment waarin Kaag geen autogordel droeg. Maar dat is niet uit de documentaire gehaald.

Kaag vindt dat ze een slecht voorbeeld heeft gegeven door geen autogordel te dragen en dat ze daarmee in de fout is gegaan. "Ik heb meteen een bedrag overgemaakt aan Veilig Verkeer Nederland."

Slob wil opheldering van VPRO

Kaags collega Slob heeft de VPRO "om opheldering gevraagd" over de gang van zaken. Eind 2020 antwoordde Slob op vragen van de PVV dat D66 "geen betrokkenheid bij of invloed heeft gehad op de documentaire". Naar aanleiding van de nu vrijgegeven stukken wil de demissionaire minister voor Media van de VPRO weten hoe het zit.

Volgens zijn ministerie heeft hij zich bij de beantwoording van de eerdere Kamervragen gebaseerd op informatie van de omroep.

'Intrusie in privéleven'

D66 zelf zegt dat de partij voor de uitzending het eindresultaat mocht zien, met het oog op eventuele feitelijke onjuistheden, "al te privacygevoelige passages" en eventuele andere opmerkingen. En volgens de VPRO is de film "echt onafhankelijk en kritisch tot stand gekomen".

Kaag zei vandaag dat ze blij is dat de documentaire achter de rug is: ze werd lange tijd met een camera gevolgd en ze heeft dat ervaren als een "intrusie" in haar privéleven en in haar zakelijke optreden.