Omstreden oud-koning Juan Carlos vertrekt uit Spanje

De voormalige Spaanse koning Juan Carlos vertrekt uit Spanje. Dat heeft hij aan zijn opvolger koning Felipe geschreven. De brief is door het koningshuis vrijgegeven. Waar het 82-jarige staatshoofd naartoe verhuist, is onduidelijk.

Juan Carlos zegt het besluit te hebben genomen in het licht van "bepaalde gebeurtenissen" in zijn privéleven vroeger. Het oud-staatshoofd zei niet wat hij daarmee bedoelde. "Ingegeven door mijn wens om het goede te doen voor het Spaanse volk en haar instituties (...) maak ik mijn besluit om Spanje te verlaten kenbaar", schrijft Juan Carlos aan zijn zoon en opvolger.

Juan Carlos is recent veel in opspraak geweest, onder meer vanwege een smeergeldaffaire. Toen hij nog koning was, zou hij een rol hebben gespeeld bij de toekenning van een aanbesteding van een hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina. Een groep Spaanse aannemers verwierf hiervoor het contract.

Juan Carlos zou zichzelf hiermee verrijkt hebben. Het ging via een fonds dat op zijn naam stond, en waar Saudi-Arabië in 2012 miljoenen in stortte. De openbaar aanklager voor het Hooggerechtshof van Spanje doet onderzoek in die zaak. De advocaat van Juan Carlos heeft gezegd dat de oud-koning ook na zijn emigratie bereid is om mee te werken aan het onderzoek.

Geen staatssteun meer

Jaren geleden kwam hij ook al in opspraak om een jachttrip naar Botswana, die zou zijn betaald door een Saudische zakenman.

De huidige koning Felipe maakte in maart bekend dat hij afziet van de erfenis van zijn vader, vanwege diens reputatie. Ook liet hij de jaarlijkse betalingen van de staat aan de ex-koning per direct stopzetten. Vorige maand werd in Spaanse media geopperd dat koning Felipe zijn vader uit zijn paleis zou laten zetten.

Juan Carlos was lange tijd erg populair in Spanje vanwege zijn rol bij de overgang van de Spaanse dictatuur onder generaal Franco naar een democratie. Hij was tot 2014 in functie.