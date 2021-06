Tieners kunnen vanaf vrijdag afspraak maken voor coronavaccinatie

Tieners kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor een vaccinatie met BioNTech/Pfizer. Dat schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Hij neemt een advies van de Gezondheidsraad over.

Vrijdag kunnen eerst de jongeren uit 2004 een afspraak maken met de GGD. De dagen erna kunnen de 16- en 15-jarigen telefonisch of via internet, met hun DigiD, een prikdatum vaststellen. En zo verder.

Het kabinet wil dat alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar die dat willen, de mogelijkheid krijgen om zich te laten vaccineren. Dat levert hun directe gezondheidswinst op en kan een opleving van het virus in het najaar tegengaan, is de redenatie.

Daling R-getal

De Jonge schrijft dat jongeren minder last hebben van corona. "Toch kan het virus ook bij hen zorgen voor ernstige complicaties en ziekenhuisopname." Hij wijst erop dat er wel degelijk jongeren zijn die met langdurige gevolgen kampen, de zogenoemde Long Covid.

Hij wil met de vaccinaties ook voorkomen dat er in het najaar weer scholen gesloten moeten worden, waardoor jongeren weer thuis achter de computer lessen moeten gaan volgen.

Daarnaast denkt de minister dat als 65 tot 85 procent van de jongeren zich wil laten vaccineren, het zogenoemde R-getal met 20 tot 35 procent naar beneden gaat. Dat betekent dat er minder volwassenen ziek worden en in het ziekenhuis of op de IC belanden.

Eerder was al besloten om kinderen uit deze leeftijdsgroep te vaccineren die een medisch risico hadden. Nu is de conclusie dat ook het inenten van alle 12- tot en met 17-jarigen zinvol en verantwoord is. Er is voor BionTech/Pfizer gekozen omdat dit middels als enige is goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar.