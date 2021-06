Raad van State blokkeert uitbreiding windmolenpark Delfzijl, regering krijgt huiswerk

De uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid in Groningen gaat voorlopig niet door. De Raad van State oordeelt dat er meer milieuonderzoek nodig is voordat de gemeente met de bouw van zestien nieuwe windmolens mag beginnen.

De raad volgt daarmee een besluit van het Europees Hof vorig jaar. Dat oordeelde dat er voor de komst van een nieuw windpark in België eerst nieuw onderzoek moet worden gedaan naar de effecten op de leefomgeving. Die uitspraak geldt volgens de bestuursrechter ook bij uitbreiding of bouw van nieuwe windparken in Nederland.

Het kabinet is verantwoordelijk voor een zogenoemde milieubeoordeling. Volgens de Raad van State is de regering nu aan zet.

Omwonenden

Omwonenden uit onder meer Wagenborgen en Nieuwolda, die de zaak aanspanden, zijn blij met de vertraging. "Voor mensen die windmolens liever niet zien komen, is het positief", zegt voorzitter Anthon Meijssen van stichting Oldambt Windmolenvrij. "Maar dat betekent nog niet dat de strijd over is."

De bewoners verzetten zich tegen de uitbreiding van het park omdat ze last hebben van bromtonen en slagschaduw. Ook vinden ze dat er al te veel windmolens in het gebied staan.

De Raad van State biedt de gemeente Eemsdelta wel nog een alternatief, schrijft RTV Noord. Het gemeentebestuur mag binnen 26 weken zelf nieuwe normen stellen voor bijvoorbeeld slagschaduw en lawaai.

Het is dan weer aan de bestuursrechter om die normen te beoordelen voordat er een eventuele vergunning wordt afgegeven. "Pas dan zal blijken of het de toets der kritiek zal doorstaan. Het is niet uitgesloten dat het park er zal komen, maar er ligt wel een hele klus", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep.

Woensdagavond wordt in de raad gestemd of de gemeente deze weg wil nemen. Omwonenden roepen raadsleden per brief op om tegen te stemmen.

Eerdere uitspraak

De Raad van State deed eind 2018 ook al een uitspraak in deze zaak. De raad zette toen een streep door de uitbreidingsplannen, omdat omliggende huizen te veel last zouden krijgen van slagschaduw en lawaai.

De ontwikkelaar heeft de afgelopen jaren de plannen aangepast door huizen op te kopen en een stillere rotor te gebruiken. De gemeente en provincie hebben vervolgens opnieuw de vergunning verleend en het bestemmingsplan aangepast. Dat was reden voor omwonenden om nogmaals naar de hoogste bestuursrechter te stappen.