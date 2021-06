Wat nu voor Frank de Boer? 'Hij moet hopen op een Nederlandse subtopper'

Frank de Boer - ANP

Terwijl de discussie over zijn opvolging al is gestart, neemt Frank de Boer rustig de tijd om op adem te komen. Het verwerken van de teleurstelling over het EK en zijn snelle vertrek bij Oranje zal tijd nodig hebben. Ook zal hij terugkijken op een hectische periode. Waar ging het fout? Wat had ik anders kunnen doen? Anders móéten doen? Zal De Boer tot de conclusie komen dat zijn vierde trainersavontuur op rij is mislukt? Negen maanden na zijn aanstelling vertrekt hij immers alweer uit Zeist. Na vier landstitels met Ajax verhuisde hij naar Internazionale, waar hij al na 84 dagen moest vertrekken. Vervolgens hield De Boer het slechts 77 dagen vol bij Crystal Palace. Bij Atlanta United kwam er na anderhalf jaar een vroegtijdig einde aan het avontuur.

Quote Hij heeft onwijs veel voetbalverstand en is een geweldige veldtrainer. Rafael van der Vaart over Frank de Boer

Drie keer ontslag op rij was voor de KNVB geen reden om De Boer vorig jaar niet op een lijstje van drie kandidaten te zetten, nadat Ronald Koeman 'ja' had gezegd tegen droomclub Barcelona. Frank Rijkaard wilde niet. Peter Bosz lag nog vast bij Bayer Leverkusen. En dus werd De Boer, die tijdens het WK van 2010 nog de rechterhand van bondscoach Bert van Marwijk was geweest, op 23 september benoemd tot bondscoach van Oranje. 'Elke dag op het veld' Het Europees kampioenschap eindigde afgelopen zondag in een deceptie. Oranje sprankelde niet, maar won in de groepsfase wel van Oekraïne (3-2), Oostenrijk (2-0) en Noord-Macedonië (3-0). In de achtste finales tegen Tsjechië stortte het Nederlands elftal in elkaar na een misser van Donyell Malen en rode kaart voor Matthijs de Ligt.

Frank de Boer na de uitschakeling - AFP