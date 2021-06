Eerste tijdritkilometers deze Tour • Van der Poel verwacht geel te verliezen

Mathieu van der Poel denkt dat vandaag zijn laatste dag in het geel gaat zijn. "Het is zo'n specialisme geworden, het wordt extreem moeilijk. Ik ga gewoon zo hard mogelijk trappen en dan zien we wel waar het uitkomt. Maar als we realistisch zijn, is het de laatste dag in de gele trui."

De Nederlander van Alpecin-Fenix acht de kans groot dat zijn eeuwige rivaal Wout van Aert de gele trui overneemt. Ontelbare duels vochten ze uit in het veldrijden, van de jeugdcategorieën tot verschillende wereldkampioenschappen. En ook in de voorjaarsklassiekers kwamen ze elkaar al vaak tegen diep in de finale. Vorig jaar zelfs zij aan zij in de finale van de Ronde van Vlaanderen.

"Zoals ik het nu zie, neemt Wout de trui over. Het is een verhaal tussen ons twee dat blijft doorgaan..."