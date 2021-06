Bjerg zet voorlopig snelste tijd neer in eerste tijdrit Tour de France

In Radio Tour de France gaat Steven Dalebout dagelijks op zoek naar de kleurrijkste personen uit de geschiedenis van de Tourkaravaan.

Vandaag staat Robin Williams centraal. Een van de grootste komieken die Amerika ooit heeft voortgebracht, had maar liefst 87 racefietsen thuis staan.

Williams was helemaal bezeten van de fiets. Die liefde was ontstaan nadat zijn vriend John Belushi was overleden aan een overdosis. Williams was zelf ook verslaafd, maar hij ruilde de drugs in voor een verslaving aan de fiets. "Het heeft mijn leven gered", zei hij.

Toch kwam hij jaren later steeds minder aan fietsen toe. De wereldberoemde Williams ontwikkelde een vorm van dementie en in 2014 pleegde hij zelfmoord. En hoe het met die 87 fietsen afliep?

Dat hoor je in de reportage: