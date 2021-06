Turnbond in gelijk gesteld: coach Wevers hoeft niet naar Olympische Spelen

Bondstrainer Vincent Wevers ging vorig jaar in gesprek met de NOS in op de beschuldigingen van meerdere oud-turnsters, die verklaarden dat Wevers zich schuldig heeft gemaakt aan fysieke mishandeling:

De bond besloot in april om Wevers en andere persoonlijke trainers van de turnsters thuis te laten voor de Spelen. Vier van de zes turnsters die Nederland vertegenwoordigen in Tokio (Vera van Pol, Sanne Wevers, Lieke Wevers en Naomi Visser) worden door Wevers begeleid.

Wevers werd eerder deze maand nog in het gelijk gesteld door de rechter, die vond dat er onvoldoende duidelijk was gemaakt dat er zwaarwegende redenen zijn om de coach te weren. Wevers werd door meerdere oud-turnsters beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Tegen hem loopt een onderzoek van het Instituut Sport Rechtspraak (ISR).

De KNGU hoeft Vincent Wevers niet voor te dragen als lid van het begeleidingsteam van de Nederlandse turnsters op de Olympische Spelen. Dat is de uitkomst van het hoger beroep dat de turnbond had aangespannen tegen de uitspraak van de kantonrechter.

Wevers ontkent fysieke mishandeling: 'Nooit iemand geslagen of geschopt' - NOS

De rechter oordeelde twee weken geleden dat de KNGU zich hard diende te maken voor Wevers bij diens voordracht aan sportkoepel NOS*NSF, die uiteindelijk de knoop zou moeten doorhakken over de trainers die zouden mogen afreizen naar Tokio. Anders zou er een dwangsom van 200.000 euro volgen.

Turnbond vrij in zijn keuze

Dat scenario is nu dus van tafel geveegd, waardoor de turnbond vrij is in zijn keuze.

"De KNGU heeft in redelijkheid kunnen besluiten om Wevers niet in het begeleidingsteam op te nemen", luidt het oordeel. "Het is duidelijk dat Wevers een andere visie heeft, maar de KNGU heeft als werkgever en vereniging de nodige vrijheid om haar eigen beleidsafwegingen en -keuzes te maken."