Tippelzone Utrecht gaat dicht: 'Het was een ideale plek om te werken'

De bus werd later een keet, beheerd door hulpverleningsorganisatie Belle. De keet fungeerde volgens Minke Fischer van Belle als een huiskamer voor de prostituees. "We zorgen voor koffie of thee, twee keer per week is er een arts aanwezig een eens per week komt er een maatschappelijk werker die met sekswerkers praat."

Van Eegeren was drugsverslaafd gedurende haar tijd in Utrecht. "Het was een ideale plek om te werken. "Ik kon zelf mijn werktijden, prijzen en met wie ik in de auto stapte bepalen. Dat voelde voor mij veel meer als vrijheid."

Van Eegeren begrijpt dat het wat vreemd klinkt, om met nostalgie aan haar tijd als sekswerker in Utrecht terug te denken. "Ik wil het ook absoluut niet verheerlijken, maar het is wel een groot deel van mijn leven geweest, en ook dat deel mag er zijn."

Vanessa van Eegeren werkte hier vijftien jaar lang. Ze werkte eerst achter het station van Amsterdam Centraal, maar toen dat te onveilig werd, besloot ze naar de Europalaan te gaan. "Er was een bus waar je condooms kon halen, er was een gratis arts en er waren medewerkers waar je een praatje mee kon maken", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

De tippelzone in Utrecht bevindt zich aan een ventweg langs een drukke verkeersader tussen een bouwmarkt en een bedrijf dat opslagboxen verhuurt. Auto's rijden stapvoets langs, en rijden na een gesprekje met een sekswerker door naar een afwerkplek in een van de vijftien garageboxen.

Vandaag is de laatste dag voor de tippelzone aan de Europalaan in Utrecht, die plaats moet gaan maken voor woningbouw. Een nieuwe locatie is niet gevonden, onder meer doordat wijkbewoners zich verzetten. De prostituees kunnen nu nergens anders meer heen.

Volgens Fischer is de groep sekswerkers van een kleine vijftig vergunninghouders diverser geworden, Het beeld van aan heroïne verslaafde prostituees zoals dat in de jaren 80 gold, klopt niet altijd meer. "Maar er zijn zeker nog verslaafde sekswerkers en we maken ons over hen het meeste zorgen als de tippelzone gesloten is."

Dat komt omdat er dan geen legale plek meer is voor hen om te werken. Vanuit huis werken is verboden in Utrecht. "Voor een club of een privéhuis zijn ze niet geschikt. Het is een ander type vrouw dat daar werkt."

Van Eegeren vindt het "bizar" dat de tippelzone dichtgaat. "Ik kan het me ook helemaal niet voorstellen. Het is iets wat erbij hoort, denk ik. Je kunt wel de tippelzone weghalen maar daar haal je het probleem niet mee weg. Die vrouwen blijven werken, hoe dan ook."

Politie bellen

Irina Hornstra van de belangenvereniging voor sekswerkers Proud ziet dat het aantal vergunde plekken voor sekswerk blijft dalen. "Het is een algemene trend en er komen geen alternatieven. Hiermee komen prostituees op plekken te werken waar geen bescherming, artsen of een sociaal net met collega's aanwezig is."

Hornstra pleit er daarom voor om sekswerk volledig te "decriminaliseren". "Dat betekent dat we net als bij elk ander beroep gewoon kunnen werken waar we willen en dat we beschermd worden door de overheid. En als er iets gebeurt, dat we gewoon de politie kunnen bellen zonder dat daar nare consequenties aan zitten."