Lichaam van Duitse soldaat uit Tweede Wereldoorlog gevonden in Best

In het Brabantse Best is recent het lichaam van een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het is ontdekt door iemand met een metaaldetector.

De detector sloeg aan op munitie en een half herkenningsplaatje die ook in het veldgraf lagen. Het lichaam lag in een oude schuttersput.

Uit onderzoek van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht blijkt dat het om een Duitse soldaat gaat die gedood werd tijdens Operatie Market Garden in 1944, meldt Omroep Brabant.

Identiteit achterhalen

Het Bundesarchiv in Berlijn gaat proberen om helder te krijgen wie de soldaat was. Zij kunnen mogelijk aan de hand van het halve herkenningsplaatje een identiteit achterhalen.

Het lichaam wordt uiteindelijk begraven op de Duitse Militaire Begraafplaats in het Limburgse Ysselsteyn.