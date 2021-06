Nederlandse krijgsmacht gaat de ruimte in: 'We moeten mee met onze tijd'

Demissionair minister van Defensie Bijleveld schreef deze week in een Kamerbrief over de lancering dat Nederland het doel heeft in 2030 een volwaardige ruimtemacht te zijn. Volgens haar is het "militair gebruik van de ruimte" wereldwijd toegenomen en steeds belangrijker geworden.

Volgens hem is het belangrijk voor Nederland om aanwezig te zijn in de ruimte. "Allereerst om te kijken wat het ruimtedomein precies voor militairen betekent", legt hij uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus niet alleen voor de militaire operatie, maar ook voor onze organisatie. Daarnaast moeten we moderniseren. Er zijn landen al veel langer militair aanwezig in de ruimte."

Stijnen is sinds het prille begin in 2017 betrokken bij het satellietproject, waarin het ministerie van Defensie samenwerkt met de TU Delft, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en het bedrijf Innovative Solutions in Space.

Als alles verloopt volgens plan is Nederland na vandaag een ruimtemacht. Vanuit de Amerikaanse Mojavewoestijn wordt namelijk de eerste Nederlandse militaire satelliet gelanceerd. Hoewel het stukje technologie in een schoenendoos past, gaat het volgens satellietingenieur Bas Stijnen om een belangrijke stap voor de Nederlandse krijgsmacht. "We moeten mee met onze tijd."

We moeten, willen en kunnen de ruimte in.

De Nederlandse satelliet heeft de naam Brik II gekregen. Dat is een knipoog naar het eerste Nederlandse militaire vliegtuig de Brik, dat in 1913 werd gekocht door de Luchtvaartafdeeling, de voorloper van de Koninklijke Luchtmacht.

Daar komt bij dat de technologie rap goedkoper en dus laagdrempeliger wordt, zegt satellietingenieur Stijnen. "Zie bijvoorbeeld wat er tegenwoordig allemaal al aan technologie in een mobiele telefoon zit. Dat vloeit terug naar de ruimtevaart en daarom kunnen wij, als bescheiden krijgsmacht, dit nu ook betalen. Dat alles tezamen maakt dat wij de ruimte in willen, moeten en kunnen."

De satelliet bestaat uit zes kubusvormige delen van zo'n tien vierkante centimeter per stuk en is in totaal niet groter dan een paar pakken melk. Stijnen benadrukt dat de zogenoemde nanosatelliet vooral bedoeld is om kennis te vergaren en zaken uit te proberen.

Stijnen: "We gaan een paar technieken testen. We nemen bijvoorbeeld een tactische radio mee, om te kijken of dat iets kan toevoegen aan onze bestaande radiosystemen. En we hebben met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum een sensor ontwikkeld die radarsystemen kan detecteren en lokaliseren. Dat staat allemaal nog een beetje in de kinderschoenen, maar we proberen dat met deze satelliet dus te toetsen."

De Brik II wordt meegestuurd met een Boeing 747 van het commerciële ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit. Het vliegtuig laat boven de oceaan een raket los, die de satelliet vervolgens in een baan om de aarde moet brengen.

Voordat het zover is, kan er vooral nog veel misgaan, erkent Stijnen. Hij heeft afgelopen nacht bijna niet geslapen van de spanning. "Een maand geleden zaten we nog bij alles aan het stuur, maar toen we hem naar de VS stuurden was het uit onze handen. We hopen dus dat hij vannacht voor het eerst over Nederland vliegt, zodat we hem kunnen uitlezen."