Zuid-Limburg neemt de schade op na noodweer: '200 emmers water uit tuin geschept'

Straten stonden blank en ook het spoor raakte overstroomd; tussen Sittard en Maastricht rijden vanochtend nog geen treinen; voor treinreizigers worden bussen ingezet. In Zuid-Limburg wordt de schade opgenomen na het noodweer van gisteravond.

Doordat het windstil was, bleven de buien lange tijd boven het gebied rondom Kerkrade hangen. In Maastricht kwam 87,2 millimeter uit de lucht vallen. Nooit eerder viel daar in een dag tijd zoveel regen.

Bewoners en medewerkers van de gemeente bekijken de schade na het noodweer: