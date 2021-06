49,5 graden in Lytton, Canada: 'De lucht is als vuur'

Een kind zoekt verkoeling in een waterpark - AFP

"Het is belachelijk heet", zegt Erin Aleck uit het kleine Canadese plaatsje Lytton tegen CTV News. Het zuidwesten en midden van Canada worden al een paar dagen geteisterd door een hittegolf, maar Lytton heeft de twijfelachtige eer de warmste plek in Canada te zijn. In het dorpje met zo'n 250 inwoners in British Columbia werd het gisteren 49,5 graden Celsius. De twee dagen daarvoor werd er ook al 47,9 en 46,1 graden gemeten. De straten liggen er verlaten bij, de inwoners blijven zoveel mogelijk binnen. "De lucht is als vuur", zegt een man die op bezoek is in het stadje. "De hitte is ondraaglijk", zegt een andere inwoner. "We zijn gewend aan hitte en het is een droge hitte, maar 30 graden is heel wat anders dan 47 graden." Hulpverleners manen mensen om veel te drinken en de premier van British Columbia waarschuwt voor meer extreem weer:

Door de extreme hitte neemt ook de kans op bosbranden toe. Vanuit Lytton is de rook te zien van een bosbrand op een bergflank. Ook de brandweerploegen hebben veel last van de hitte. "Onze brandweermensen werken op steil terrein, ze werken erg hard," vertelt de brandweercommandant." De ploegen hebben de instructie gekregen dat ze regelmatig pauze moeten nemen en wat schaduw moeten proberen te vinden en natuurlijk heel veel water moeten drinken."

"We zijn het op een na koudste land ter wereld", zegt klimatoloog David Phillips. "We hebben vaak koudegolven en sneeuwstormen, maar zulk heet weer als dit komt niet vaak voor. Zelfs in Dubai is het nog koeler dan hier." Ook in het westen van de Verenigde Staten is het extreem heet. In Portland rijden geen trams meer omdat de kabels door de hitte smelten.

Airconditioners en ventilatoren zijn inmiddels overal uitverkocht en om aan de hitte te ontsnappen, slapen sommige mensen in ondergrondse parkeergarages of boeken een nacht in een hotel. Ook zijn er op verschillende plaatsen in de VS en Canada koelcentra opengesteld en tijdelijke waterfonteinen op straat geplaatst. Als gevolg van de hitte zijn in Canada meer dan honderd plotselinge sterfgevallen vastgesteld. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers in de komende dagen, aangezien de hitte voorlopig aanhoudt. De hoge temperaturen zijn voor Canada een absoluut record. Twee jaar terug was het bij ons veertig graden. Is er een verband? Weerman Peter Kuipers Munneke legt het uit: