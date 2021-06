Vanaf morgen weer meer vakantielanden op 'geel'

Vanaf morgen wordt het reisadvies geel voor Denemarken, Letland, Zweden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in België en de Griekse hoofdstad Athene. Dat betekent dat vakantiereizen naar deze bestemmingen niet meer worden ontraden.

Ondanks de gele kleurcode kunnen er nog inreisbeperkingen gelden, vanuit de landen zelf. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert reizigers te controleren welke reisbeperkingen of andere maatregelen er nog gelden.

Het oranje reisadvies voor het vasteland van Spanje verandert niet omdat de coronacijfers nog niet goed genoeg zijn. Daarvoor geldt: alleen noodzakelijke reizen.

Vanaf 1 juli wordt binnen Europa het Digitaal Corona Certificaat ingevoerd. Het certificaat bewijst of mensen gevaccineerd zijn, een negatief testresultaat hebben of hersteld zijn van corona, overigens zonder expliciet aan te geven welke van de drie van toepassing is. Landen kunnen ook nog steeds andere inreisregels instellen, bijvoorbeeld omdat de coronasituatie in het land van vertrek nog niet genoeg onder controle is.