Vierde plaats voor Schippers op 100 meter in regenachtig Luzern

Bij internationale atletiekwedstrijden in het Zwitserse Luzern heeft Dafne Schippers de 100 meter in 11,41 seconden gelopen. Hiermee eindigde ze op de vierde plek.

Marije van Hunenstijn, die net als Schippers de 100 meter loopt op de Spelen, werd zesde. Marie-Josée Ta lou uit Ivoorkust won de race met een tijd van 11,09. De tegenvallende tijden kwamen mede door het regenachtige weer.

Schippers liet de 200 meter in Luzern aan zich voorbij gaan. Ze werd afgelopen weekend nog Nederlands kampioen op de 100 meter, maar gaf toen wel aan dat rugklachten haar constant belemmeren en ervoor zorgen dat ze moeilijk haar topsnelheid kan vinden.

Kwalificatie Spelen

Zoë Sedney deed in Zwitserland een poging om zich te kwalificeren voor de Spelen op de 100 meter horden. De limiet is 12,84, maar ze liep de afstand in 13,22. Sharona Bakker liep haar allerlaatste wedstrijd en eindigde op de zesde plek.

Ook Koen Smet op de 110 meter horden en Nick Schmidt op de 400 meter horden slaagden er niet in om de limiet voor Tokio te slechten.