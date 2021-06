Etappe 5: Van der Poel denkt gele trui aan eeuwige rivaal Van Aert te verliezen

Mathieu van der Poel - Belga

Hij gaat er alles aan doen, maar Mathieu van der Poel verwacht niet dat hij aan het eind van de middag opnieuw de gele trui mag aantrekken. De vijfde etappe van de Tour de France is een individuele tijdrit, niet de specialiteit van Van der Poel. "Ik ga me wel helemaal uit elkaar trekken, maar of het nut heeft, is een ander verhaal", lacht Van der Poel. "Het is zo'n specialisme geworden, het wordt extreem moeilijk. Ik ga gewoon zo hard mogelijk trappen en dan zien we wel waar het uitkomt. Maar als we realistisch zijn, is het de laatste dag in de gele trui."

Julian Alaphilippe, tweede in het klassement, heeft een goede tijdrit in de benen en dat kan al helemaal gezegd worden van nummer vier Wout van Aert. De eeuwige rivaal van Van der Poel heeft een achterstand van 31 seconden. Ontelbare duels vochten ze uit in het veldrijden, van de jeugdcategorieën tot verschillende wereldkampioenschappen. En ook in de voorjaarsklassiekers kwamen ze elkaar al vaak tegen diep in de finale. Vorig jaar zelfs zij aan zij in de finale van de Ronde van Vlaanderen. "Zoals ik het nu zie, neemt Wout de trui over. Het is een verhaal tussen ons twee dat blijft doorgaan..." Bekijk hieronder de dagelijkse vooruitblik van Herman van der Zandt:

Etappe 5: tijdrijden is iets anders dan solo rijden, zoals Jacky Durand goed kon - NOS

De tijdrit is 27,2 kilometer lang en begint in Changé. Na een bijna volledige rondje met de klok mee finishen de renners in Laval. Het parcours is heuvelachtig, vooral tussen twee en één kilometer van de finishstreep loopt de weg aardig omhoog. "Het is best wel technisch, op en af", zegt Wilco Kelderman, de nummer vijf in het algemeen klassement. Bekijk hieronder het profiel van de tijdrit:

Het profiel van de vijfde etappe van de Tour - NOS