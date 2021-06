Website testen voor reizen nog niet online • Reisadviezen vaak achterhaald

In Frankrijk zijn vandaag de meeste coronamaatregelen ingetrokken. Voor het eerst in acht maanden mogen cafés, restaurants en bioscopen weer vol zitten. Ook mogen er weer festivals worden georganiseerd; als er meer dan duizend bezoekers komen, moeten ze wel een test- of vaccinatiebewijs hebben.

De versoepelingen komen op een gevoelig moment. Juist vandaag waarschuwt professor Jean-François Delfraissy, een vooraanstaand adviseur van de Franse regering, voor een vierde golf als gevolg van de deltavariant. Die rukt ook in Frankrijk op, terwijl het animo voor vaccinatie afneemt.

De vierde golf zou Frankrijk in september of oktober kunnen treffen, maar Delfraissy verwacht dat de omvang ervan beperkt zal blijven dankzij de vaccinaties. Van de Franse bevolking is nu 31 procent volledig gevaccineerd.