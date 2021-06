Reisadviezen vaak achterhaald • Herhaalprik mogelijk pas na langere tijd

Noord-Korea lijkt toch gebukt te gaan onder de coronapandemie. Het gesloten, stalinistische land beweerde tot nu toe geen enkele corona-infectie te hebben, maar nu meldt het staatspersbureau KCNA dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zeer ontevreden is over de aanpak. Cijfers worden niet genoemd, maar Kim spreekt van een "grote crisis".

Hij zou topfunctionarissen "incompetent, onverantwoordelijk en laks" hebben genoemd. In het Politbureau is één lid van het presidium ontslagen; wie is onduidelijk. Het presidium bestaat uit Kim en vier andere bestuurders. Een deskundige van het Zuid-Koreaanse Instituut voor Nationale Eenwording verwacht dat de Noord-Koreaanse premier Kim Tok wordt vervangen, schrijft het Amerikaanse persbureau AP.

"Het is uitgesloten dat Noord-Korea ooit zal toegeven dat er een corona-infectie is vastgesteld. Zelfs als er massale besmettingen zijn, zal het land die verzwijgen en doorgaan met de aanpak waarvan het steeds heeft gezegd dat die geweldig is", aldus de deskundige. "Maar het is ook duidelijk dat er iets noemenswaardigs is gebeurd, zo ernstig dat er nu wordt gemeld dat topfunctionarissen een reprimande hebben gekregen."

Vanwege de coronapandemie heeft Noord-Korea de grenzen gesloten, maar het is bekend dat de grens met China niet waterdicht is. Mogelijk zijn er uitbraken in grenssteden als Sinuiju en Hyesan. Vaccins zijn er nauwelijks in Noord-Korea en de gezondheidszorg is onvoldoende om grote aantallen patiënten te verzorgen.

Bij de Wereldgezondheidsorganisatie heeft Noord-Korea gemeld dat er tot nu toe ruim 30.000 inwoners zijn getest, van wie velen koorts of ademhalingsproblemen hadden, maar dat bij geen van hen een coronabesmetting is vastgesteld.