Poetin: ik ben gevaccineerd met Spoetnik V • Website testen voor reizen nog niet online

Na de Australische steden Sydney, Perth, Brisbane en Darwin is ook Alice Springs in lockdown gegaan. Het stadje ligt midden op het Australische continent, in de zogenoemde outback, ver van de grote bevolkingscentra. Er wonen nog geen 30.000 mensen. Ze moeten drie dagen thuisblijven.

Aanleiding is de positieve test van een mijnwerker die vrijdag urenlang op het vliegveld van Alice Springs was en die later thuis, in Adelaide, zijn gezinsleden heeft besmet.

In Alice Springs zelf zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Toch is tot de lockdown besloten, ook om te voorkomen dat de inheemse bevolking in de wijde omgeving getroffen kan worden door het coronavirus.