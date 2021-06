Geëmotioneerde Cavendish: 'Fabio gaat eigen geschiedenis in de Tour schrijven'

Emotie was Mark Cavendish nooit vreemd. Al vroeg in zijn carrière stond hij bekend als heetgebakerd, alles gooide hij in de strijd om massasprints te winnen. Vaak balancerend op het randje, soms eroverheen.

Emotioneel is Cavendish nog steeds, maar tegenwoordig op een buitengewoon verterende manier. Het begon met een brok in zijn keel tijdens het eerste interview na zijn 31ste ritzege in de Tour de France. Later op de avond bleek die brok nog niet weggeslikt als presentator Herman van der Zandt hem spreekt voor De Avondetappe.

"Het is een sprookje, nietwaar", stamelt de 36-jarige veteraan. Nog steeds komt hij moeilijk uit zijn woorden. "Mijn laatste ritzege behaalde ik ook in Fougères, net als vandaag. Hier bij Deceuninck-QuickStep een kans krijgen, dat is een droom die uitkomt."

'Grote kampioenen blijven altijd grote kampioenen'

Als Cavendish even later een videoboodschap van zijn ploeggenoot Fabio Jakobsen ziet, schiet hij helemaal vol. "Hey maat", zegt Jakobsen tegen de grootmeester van de sprint. "Grote kampioenen blijven altijd grote kampioenen."

"Ik ben ontzettend blij voor je, ook voor mij is het een emotionele zege. Ga zo door, op naar 32", zegt Jakobsen, waarna Cavendish de tranen uit zijn ogen moet vegen.

