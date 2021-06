Positieve geluiden over beschermingsduur vaccins, is herhaalprik nog nodig?

Antistoffen vormen zich in de slijmvliezen van de luchtwegen en werken letterlijk als een schild, legt Diavatopoulos uit. "De antistoffen vangen het virus en voorkomen dat het zich kan hechten aan je luchtwegen en dus ook niet kan vermenigvuldigen." De kans dat je heel ziek wordt of overlijdt door corona met antistoffen in je lichaam is verwaarloosbaar.

"Het ziet er allemaal heel goed uit", zegt Van der Zeijst, ook voormalig directeur van het Nederlandse Vaccin Instituut en voormalig hoofd Vaccins van het RIVM. "We waren eerst bang dat er na een half jaar een herhaalprik zou moeten worden gepland, maar alles wijst erop dat dat niet nodig is."

Dat is goed nieuws, zeggen Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins, en immunoloog Dimitri Diavatopoulos van het Nijmeegse Radboudumc. En heeft ook effect op het vaccineren in Nederland: herhaalprikken kunnen hierdoor pas later nodig zijn.

Dit kan betekenen dat er de komende tijd geen 'boostervaccinaties', een soort herhalingsprikken, nodig zijn. Maar hoelang dat precies gaat duren, is moeilijk in te schatten. Volgens het onderzoek kan dit jaren duren bij de mRNA-vaccins, bij AstraZeneca wordt gesproken over een jaar. Over het Janssen-vaccin zijn nog geen onderzoeksresultaten bekend, maar de kans is groot dat die dezelfde resultaten laat zien als vectorvaccin-collega AstraZeneca, zegt Van der Zeijst.

Je wilt dus dat het aantal antistoffen in je lichaam zo hoog mogelijk blijft. Het onderzoek over de mRNA-vaccins Pfizer en Moderna laat zien dat de antistoffen die je krijgt door het vaccin 'doorrijpen', zegt Diavatopoulos. "Het antistofvormingsproces blijft bezig. Dat betekent waarschijnlijk dat de afweer door de antistoffen niet snel weg is." Het onderzoek over vectorvaccin AstraZeneca laat ook zien dat die antistoffen hoog blijven.

Maar de antistoffen zijn niet de enige relevante cellen waarnaar gekeken moet worden, zegt Van der Zeijst. "Als de antilichamen wegvallen, wil dat niet zeggen dat je geheel onbeschermd raakt tegen het coronavirus. Je hebt ook geheugencellen - die 'memory b-cellen' heten - die antilichamen kunnen aanmaken als je lichaam weer in aanraking komt met het virus."

Die blijven misschien wel tien jaar in je lichaam, zegt de emeritus hoogleraar. Die geheugencellen kunnen je dus ook beschermen, maar wel met een vertraging. "Antistoffen beschermen meteen, geheugencellen hebben een paar dagen nodig om nieuwe antistoffen aan te maken."

Toch blijft het een schatting wanneer een herhaalprik dan wel nodig gaat zijn - als dit überhaupt ooit gebeurt. "We weten namelijk niet hoe veel antistoffen er precies nodig zijn voor bescherming tegen een infectie of tegen ernstige ziekte. Dus je hebt geen drempelwaarde waar je onderzoek naar kan doen. We weten dat het aantal antistoffen dat mensen nu hebben genoeg is, maar op een gegeven moment loopt dat af. Wanneer is het dan te weinig? Dat weten we nu nog niet", zegt Diavatopoulos.

Verschil met vectorvaccins

De kans is wel groter dat bij vectorvaccins Janssen en AstraZeneca een herhaalprik nodig is dan bij de mRNA-vaccins Pfizer en Moderna, zeggen beide deskundigen. De vectorvaccins maken namelijk minder antistoffen aan. Dat wil overigens niet zeggen dat deze vaccins 'minder goed' werken.

Diavatopoulos: "De vectorvaccins hebben krachtigere afweercellen, t-cellen genoemd, die ervoor zorgen dat je minder ziek raakt van een besmetting. Omdat deze vaccins minder antistoffen aanmaken zijn ze dus iets minder goed in het beschermen tegen een besmetting, maar als je besmet raakt kunnen ze je wel goed beschermen. Ze zijn mogelijk beter in het verwijderen van het virus dan in het voorkomen."