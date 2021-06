Lees hier hoe Nederland Brussel misleidde om pulsvisvergunningen

De 22 pulsvisvergunningen die Nederland op dat moment had, waren al op dubieuze gronden binnengehaald, blijkt uit de documenten. In 2010 mocht 5 procent van de Nederlandse vloot een pulsvisvergunning krijgen. Alleen door 2006 als ijkjaar te nemen - de vloot was toen nog een stuk groter - kwam Nederland uit op 22 schepen.

Uit stukken die de NOS kreeg na een WOB-verzoek blijkt dat Nederlandse ambtenaren de Europese Commissie keer op keer bewust op het verkeerde been zetten en zo tientallen pulsvisvergunningen erdoorheen rommelden. Die strategie keerde zich uiteindelijk tegen Nederland, nadat het verzet tegen de grote Nederlandse pulsvloot vooral in Frankrijk was toegenomen. Een reconstructie.

Het was jaren een raadsel hoe Nederland het in Brussel voor elkaar kreeg om een kwart van de vissersvloot met elektriciteit te laten vissen. Volgens Europese regels mocht dat maar zo'n 5 procent zijn.

Het was slechts het startsein voor veel meer creatief rekenwerk. Toenmalig staatssecretaris Henk Bleker (CDA) kreeg in 2011 toestemming bij de Europese Commissie om met 20 pulsvisschepen wetenschappelijk onderzoek te doen. Brusselse ambtenaren gingen ervan uit dat Nederland dat onderzoek zou uitvoeren met de schepen die al een vergunning hadden, maar Bleker gaf 20 nieuwe schepen een vergunning. Zo kwam de totale groep op 42 schepen.

Voor de Europese Commissie was het reden om een officieel onderzoek te starten. Dat leidde tot nervositeit in Den Haag. "Heel vervelend bericht pulsvergunningen", luidt het onderwerp van een mail over een bezoek van Brusselse ambtenaren. "Ze bleven vragen en kwamen niet tot geruststelling en concludeerden dat zij niet zagen hoe je op die 42 kwam." In antwoord op die mail schreef een andere Nederlandse ambtenaar: "Commissie legt de vinger op de zere plek."

Een derde Haagse ambtenaar heeft het over vergunningen die "contra legem" zijn verleend, tegen de wet dus. Toch komt Nederland ermee weg. De Europese Commissie geeft het onderzoek op. Uit de stukken wordt niet duidelijk waarom.

Kosten 'nauwelijks te behappen'

Door de extra vergunningen aan wetenschappelijk onderzoek te koppelen, is Nederland verplicht om dat onderzoek ook echt uit te voeren. Dat geeft een financieel probleem. In 2010 schreef een ambtenaar nog dat verder wetenschappelijk onderzoek "niet opportuun" was. Maar in 2011 moest het ineens worden uitgevoerd, omdat het de enige manier was om meer vergunningen binnen te halen. Het geld was nergens gereserveerd.

De totale kosten om alle schepen te volgen worden begroot op acht ton. "Het is duidelijk dat we dat financieel nauwelijks zullen kunnen behappen", schrijft een van de ambtenaren.

De ambtenaren willen een deel van de kosten laten betalen door de vissers. "De vissers hebben er immers voordeel bij. (...) Ik zou het in ieder geval vreemd vinden wanneer al de kosten voor de overheid komen."

Maar ze schatten ook in dat vissers niet zomaar met dat geld over de brug zullen komen. "Iemand moet de onderhandelingen met de sector gaan voeren over bijdrage aan het onderzoek. En dat is niet 'ik'".

Het monitoren van alle pulsvisschepen duurt vervolgens nog jaren. Pas in 2017 worden ze daadwerkelijk allemaal gevolgd, bleek uit eerder onderzoek van de NOS. De kosten voor dat onderzoek zijn uiteindelijk 2,5 miljoen euro, volledig betaald uit Europese en nationale subsidies.