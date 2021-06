Nederland misleidde Brussel om pulsvisvergunningen

In de wel gepubliceerde delen van de opgevraagde documenten is voor het eerst zwart op wit te lezen hoe het ministerie Brussel en andere EU-landen probeerde te misleiden om zo veel mogelijk pulsvisvergunningen binnen te halen. Nederlandse ambtenaren mailden elkaar dat hun methoden niet wettelijk en "dubieus" waren, maar kregen de opdracht om dat voor de Europese Commissie en voor de politieke top van het ministerie te verzwijgen.

Het ministerie maakt slechts een deel van de documenten over de Nederlandse pulsvislobby in Brussel openbaar, een ander deel blijft geheim. Als een van de verklaringen wordt gegeven dat openbaarmaking nog altijd zou kunnen leiden tot Europese strafprocedures.

Met name Franse vissers en milieuorganisaties verzetten zich tegen de pulsvisserij. Zij meenden onder meer dat vissen brandplekken konden krijgen als Nederlandse pulsvissers passeerden. Wetenschappelijk is daar geen bewijs voor, maar het Europees Parlement verbood de pulsvisserij uiteindelijk wel.

Uit de geopenbaarde stukken blijkt dat ambtenaren zware druk ervoeren van de Tweede Kamer en de visserijsector om zoveel mogelijk pulsvisvergunningen binnen te halen. De visserijsector verkeerde in zwaar weer en daarom moesten vissers "op alle mogelijke manieren worden ondersteund", zo schreef één van de ambtenaren.

'Met zo min mogelijk aandacht afhandelen'

Om de vergunningen te kunnen verstrekken, was toestemming uit Brussel nodig. De ambtelijke top schatte in dat de kans op die toestemming het grootst was als de top van de Europese Commissie niet volledig werd ingelicht. "Het is van belang dat deze vragen met zo min mogelijk aandacht worden afgehandeld."

Ook worden rekensommen gemaakt die weinig met de realiteit te maken hebben. Nederland deed alsof 42 schepen zo'n 5 procent van de vloot vertegenwoordigden, terwijl ambtenaren wisten dat het in werkelijkheid 12,5 procent was. Daarna wordt dat aantal van 42 schepen nog eens verdubbeld, volgens een van de ambtenaren "het verdubbelen van een toch al zeer dubieus aantal".

Een deel van de opgevraagde documenten wordt niet vrijgegeven, omdat daarmee de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties in gevaar zouden komen. "Ik ben van mening dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid, aangezien openbaarmaking de internationale positie van Nederland in het pulsdossier zou kunnen schaden", staat in de begeleidende brief van het ministerie.