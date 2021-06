De Grote Zoektocht is begonnen: Van Gaal, Ten Hag, Conte... of tóch Löw?

Over twee maanden speelt Oranje de belangrijke kwalificatiewedstrijd in en tegen Noorwegen voor het wereldkampioenschap in Qatar. De KNVB wil voor die tijd de trainer presenteren die het Nederlands elftal weer kan laten voetballen zoals het dat onder Ronald Koeman deed. Analisten en journalisten zijn het erover eens dat de voetbalbond het zichzelf niet te makkelijk moet maken. Tientallen namen komen voorbij. Uit binnen- en buitenland. Op de vloer van Studio Sport is dat niet anders.

Voor analist Rafael van der Vaart is Van Gaal de beste optie, maar hij is erg enthousiast over de bondscoach van de Denen, Kasper Hjulmand. De oud-trainer van FC Nordsjælland is volgens de oud-international een geweldenaar. "Hij laat de spelers van Denemarken plotseling heel goed voetballen en doet dit op z'n Nederlands. We moeten onze stijl niet verloochenen. Ik zou geen buitenlander doen, maar áls we een buitenlander willen, is dit mijn keuze."

Hier sluiten Stentler en Van Kleef zich bij aan. Al dragen zij met Roberto Martínez, die nu bondscoach is van België, een andere naam aan. Volgens hen staat hij garant voor aanvallend en fris voetbal. Elshoff: "Een buitenlandse coach is wel de kostbaarste optie."

Geen Van Bronckhorst, Cocu en Seedorf

Iedereen is eensgezind over het feit dat Giovanni van Bronckhorst, Phillip Cocu en Clarence Seedorf niet de meest geschikte namen zijn. Hun staat van dienst is niet indrukwekkend genoeg en bovendien wordt er bij de eerste twee namen te veel op de huidige voet doorgegaan. En dat is juist iets wat we niet willen. Stentler: "Het EK is een fiasco geworden en dit is nou juist een goed moment voor iets nieuws."