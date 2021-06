Meer dan honderd plotselinge sterfgevallen sinds hittegolf in Canadese provincie

Gisteren werden er twintig plotselinge overlijdensgevallen gemeld in Vancouver, terwijl er normaal gesproken op een dag gemiddeld drie of vier van zulke gevallen zijn in de stad. "Vancouver heeft nog nooit een dergelijke hittegolf meegemaakt en helaas sterven daardoor tientallen mensen", zei een politiewoordvoerder op een persconferentie.

De Canadese politie heeft sinds het uitbreken van de extreme hittegolf afgelopen vrijdag meer dan honderd plotselinge overlijdensgevallen in de provincie British Columbia vastgesteld. Het gaat voornamelijk om mensen op leeftijd. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers in de komende dagen, aangezien de hitte voorlopig aanhoudt.

Het zuidwesten en midden van Canada en het westen van de Verenigde Staten worden sinds vrijdag geteisterd door extreme hitte. In Lytton, ook in British Columbia, is gisteren opnieuw het weerrecord gebroken. De temperatuur liep er in de middag op tot 49,5 graden. Zondag en maandag werden daar ook al records gebroken, toen werd het 46,6 en 47,9 graden.

Voor de huidige hittegolf stond het record in Canada op 45 graden. Dat werd in 1937 gemeten in de provincie Saskatchewan.

Inwoners van de Amerikaanse en Canadese westkust krijgen de komende dagen te maken met iets koeler weer dan de afgelopen dagen. Dat komt door een zeebries vanaf de Grote Oceaan. Maar de temperaturen blijven hoog en de koelcentra die vanwege de hitte zijn opgezet blijven open.