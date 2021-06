Primeur Oekraïne: kwartfinalist op EK (na verlenging tegen Zweden)

Oekraïne heeft zich als achtste en laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het EK. De ploeg, derde geëindigd in de groep van Nederland, had in Glasgow wel een verlenging tegen Zweden nodig om de beslissing te forceren. Artjom Dovbyk zorgde in blessuretijd voor de beslissende 2-1. Hij kopte een voorzet van Olsandr Zintsjenko binnen. Na negentig minuten stond het 1-1.

Het werd dinsdag een redelijk open duel in Glasgow, waar slechts 5.000 toeschouwers de tribunes bevolkten. Beide ploegen groeven zich niet in, maar spectaculaire momenten leverde dat de eerste 25 minuten amper op voor beide doelen. Dat veranderde na 27 minuten. Andrij Jarmolenko vond aan de zijkant de vrijstaande Oleksandr Zintsjenko. De speler van de Engelse kampioen Manchester City knalde de bal met buitenkant links voorbij de Zweedse doelman Robin Olsson: 1-0.

Oekraïne eindigde in de groep van Nederland als derde, door alleen van Noord-Macedonië te winnen. Het was de slechtste van vier nummers drie die het toernooi mochten vervolgen. De Oostblokkers debuteerden in 2012 op het EK, uitgerekend tegen Zweden. Oekraïne won dat duel met 2-1, beide treffers kwamen destijds van de huidige bondscoach Andrij Sjevtsjenko. Zowel in 2012 als in 2016 slaagde Oekraïne er niet in de groepsfase te overleven.

Zweden verraste met de toppositie in groep E, waar ook Spanje, Slowakije en Polen in uitkwamen. De stugge formatie van bondscoach Janne Andersson hield Spanje op een gelijkspel en won de twee andere duels. Spits Alexander Isak, ex-Willem II, maakte de meeste indruk aan Scandinavische kant, maar scoorde niet.

Dan maar van afstand, moet Emil Forsberg vlak voor de rust gedacht hebben. Zijn uithaal ging via de benen van Illia Zabarnji over doelman Boesjtsjan in het doel: 1-1. Voor de middenvelder van RB Leipzig was het zijn vierde treffer van dit toernooi. Het was het slotstuk van een helft waarin beide ploegen elkaar niets ontliepen.

Zweden, dat tijdens het hele toernooi steeds terugkeert naar een resort bij Göteborg, antwoordde snel op de achterstand. Sebastian Larsson verraste met een vrije trap bijna doelman Georgij Boesjtsjan. Die kreeg nog net een hand tegen de bal. Oekraïne had met de voorsprong wat het wilde hebben en kon Zweden laten komen. Dat deed de ploeg ook. Zweden combineerde soms aardig, maar eenmaal in het strafschopgebied ontbrak de finesse.

Voormalig topspits Sjevtsjenko liet zijn ploeg in de tweede helft op jacht gaan naar de 2-1. De doelpuntenmachine van weleer heeft in Oekraïne een aardig team neergezet, dat in de kwalificatie afrekende met Portugal en Servië. In de groepsfase bracht de ploeg Nederland in Amsterdam in de slotfase aardig aan het wankelen.

Met creatieve spelers als Zintsjenko, Andrij Jarmolenko, Roman Jaremtsjoek en Mykola Sjaparenko zocht Oekraïne naar gaten in de Zweedse defensie. Sergij Sydortsjoek dacht na 55 minuten gevonden te hebben. Na een snelle uitbraak raakte zijn bal de buitenkant van de paal.

Opnieuw buitenkant paal

Zweden antwoordde via Forsberg. De doelpuntenmaker van Zweden mocht aanleggen en vond ook de buitenkant van de paal. Sjevtsjenko haalde Sjaparenko van het veld en bracht Roeslan Malynovskyj binnen de lijnen. De middenvelder van Atalanta was in de basis verwacht, maar mocht na een uur pas aantreden.

Het spel bleef op en neer golven, met kansen voor beide ploegen. Forsberg haalde nogmaals hard uit en zag de bal via de lat richting publiek verdwijnen. Naarmate de tijd verstreek, kwam ook de angst om te verliezen naar boven. De passes werden minder risicovol, het vermaak nam af. Het verlossende gaatje werd niet gevonden, waardoor een verlenging noodzakelijk was.

Bekijk hieronder in de carrousel de doelpunten: