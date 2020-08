Niemand blijkt verantwoordelijk voor toezicht op slachterij Van Rooi Meat

Waar het duidelijk is dat slachterij Van Rooi Meat verantwoordelijk is voor zijn werknemers, blijkt de vraag wie daar dan toezicht op houdt een heel stuk lastiger te beantwoorden.

Gisteren meldde de NOS dat werknemers van de slachterij niet durven te vertellen dat ze coronaklachten hebben, uit angst om hun baan te verliezen. Ze moesten naar eigen zeggen in sommige gevallen liegen over hun klachten op gezondheidsverklaringen. Het bedrijf ontkent dat ze werknemers die instructie meegeven.

Het liegen is volgens werknemers al maanden aan de gang, maar verschillende toezichthouders die de slachterij de afgelopen tijd bezochten, zeggen geen aanleiding te zien voor ingrijpen.

"Strikt genomen komt dat omdat noch de GGD, noch de NVWA, noch de arbeidsinspectie hier verantwoordelijkheid voor is. Dit is hoe we de zaken geregeld hebben in Nederland", zegt Mart de Jong, hoogleraar kwantitatieve veterinaire epidemiologie in Wageningen.

Volgens hem is er nu niemand verantwoordelijk voor als er een infectie rondgaat onder werknemers van een slachterij. "Ik vind dat organisaties bij crises zoals deze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De NVWA had harder op de trom mogen slaan, alhoewel het misschien niet strikt genomen hun verantwoordelijkheid is."

"Ze vinden de veiligheid van mensen niet belangrijk", zeggen werknemers die de NOS sprak: