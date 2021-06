Federer door naar tweede ronde Wimbledon na opgave Mannarino

Aan het begin van de wedstrijd was er voor Federer, die Wimbledon acht keer op zijn naam schreef, weinig aan de hand. De Zwitser bewoog goed en won eenvoudig de eerste set. Daarna ging Mannarino steeds beter serveren en maakte het Federer lastig. Met prima tennis kwam de Fransman voor met 2-1 in sets.

Federer, die in 2003 op Roland Garros voor het laatst in de eerste ronde van een grandslamtoernooi verloor, vond in de vierde set toch weer zijn ritme en oogde ineens veel vrijer.

De tennissers leken af te stevenen op een vijfsetter, tot Mannarino bij een stand van 4-2 uitgleed. De Fransman probeerde het nog wel even, maar kon amper nog normaal lopen.