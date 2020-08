Rus bij officiële herstart tennisseizoen in twee sets onderuit

Arantxa Rus heeft bij de herstart van tennisseizoen niet voor een verrassing gezorgd. De mondiale nummer 70 boog in de eerste ronde van het graveltoernooi van Palermo voor Donna Vekic: 1-6, 2-6.

Rus worstelde het hele duel met haar opslag en toonde zich vooral op haar tweede service kwetsbaar. Ze kreeg in slechts twee van haar acht servicebeurten geen breakpoints tegen en de Kroatische Vekic, als zesde geplaatst op Sicilië, brak haar maar liefst zeven keer.

De 29-jarige Rus kreeg zo nu en dan wel kansen om wat terug te doen, maar haar vijf jaar jongere tegenstandster, de nummer 24 van de wereld, smoorde het meeste gevaar direct in de kiem.

Halep zegt af

De partij tussen Rus en Vekic was de eerste officiële tenniswedstrijd sinds het seizoen in maart moest worden stopgezet vanwege de coronacrisis.

Ook Simona Halep, de nummer twee van de wereldranglijst, had haar deelname aan het toernooi in Palermo toegezegd, maar de Roemeense zag daar op het laatste moment toch vanaf vanwege - zo liet ze via Twitter weten - "de recente toename van Covid19-gevallen in Roemenië en mijn bezorgdheid over internationale vliegreizen op dit moment".