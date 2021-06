Engeland wint eindelijk van Duitsers; na vijftien jaar einde tijdperk Löw

Engeland heeft zich in een spannend titanengevecht met Duitsland naar een plaats in de kwartfinales van het EK geknokt. De ploeg van Gareth Southgate won de clash der giganten op Wembley met 2-0. Raheem Sterling en Harry Kane zorgden in het laatste kwartier voor een uitzinnige massa voor de doelpunten. Engeland stuit in de kwartfinale zaterdag in Rome op de winnaar van het duel Zweden - Oekraïne. Sinds 1966 had Engeland in een knock-out-fase van een groot titeltoernooi niet meer van Duitsland gewonnen.

Boulevardbladen

De gemoederen liepen vooraf hoog op, met name bij de boulevardbladen in beide landen. Die pookten het vuurtje aardig op. De voetbalgeschiedenis die beide landen met elkaar hebben, nodigde daar ook wel voor uit. De WK-finale van 1966, door Engeland met 4-2 gewonnen door onder meer een dubieuze treffer van Geoff Horst, werd nog eens dunnetjes overgedaan in de media.

Op het veld viel het allemaal wel mee dinsdagavond, ondanks de hartstochtelijke aanmoedigingen van de voornamelijk (bijna 45.000) Engelsen in het heiligdom Wembley. Het duel onder leiding van de Nederlander Danny Makkelie wilde aanvankelijk maar niet op gang komen. De eerste opwinding ontstond na acht minuten toen Leon Goretzka op weg ging naar het Engelse doel. Declan Rice haalde hem buiten het strafschopgebied neer, maar de vrije trap van Kai Havertz leverde niets op.