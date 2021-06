Straten in Zuid-Limburg blank door zware regenval, KNMI kondigt code oranje af

Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgekondigd. Het weerinstituut waarschuwt voor onweersbuien, lokaal met meer dan 50 millimeter neerslag in een uur.

De overvloedige regen leidt al tot overlast. Omdat het windstil is bewegen de buien boven het gebied nauwelijks, waardoor in het heuvelachtige gebied lokaal overstromingen zijn ontstaan. Het KNMI zegt dat er de komende uren nog veel meer neerslag kan vallen.

De veiligheidsregio Zuid-Limburg meldt dat er sprake is van stormschade en wateroverlast. Uit onder meer Landgraaf, Kerkrade en Eygelshoven komen meldingen binnen, meldt de politie. Ook vanuit dorpen als Bunde, Schimmert en Spaubeek wordt wateroverlast gemeld.

Gaslek

In Eygelshoven lijkt de schade het grootst. In het centrum van die plaats is een gaslek ontstaan door water dat een deel van de stoep heeft weggespoeld. Daarbij is een gasleiding beschadigd.

Uit voorzorg zijn onder meer een supermarkt en een zorgcentrum ontruimd. Ook is op beelden op sociale media te zien dat wegafzettingen door het water werden meegesleurd.

De politie vraagt mensen om niet naar alarmnummer 112 te bellen, als er geen sprake is van een levensbedreigende situatie.

De straten van Eygelshoven staan blank: