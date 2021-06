Straten in Zuid-Limburg blank door zware regenval, code oranje ingetrokken

In Zuid-Limburg hebben verschillende plaatsen te maken met wateroverlast. Vooral uit de omgeving van Landgraaf en Kerkrade komen veel meldingen van overlast door overvloedige regenval. De buien boven het gebied bewegen nauwelijks, doordat het windstil is. Daardoor zijn in het heuvelachtige gebied lokaal overstromingen ontstaan. In Maastricht is vanavond al zo'n 80 millimeter regen gevallen, terwijl daar vorig jaar in totaal 719 millimeter regen viel. Het KNMI had voor de provincie Limburg code oranje afgekondigd, maar die waarschuwing is rond 22.30 uur beëindigd en overgegaan in code geel. Het weerinstituut waarschuwt nog wel voor enkele onweersbuien met lokaal veel neerslag en wateroverlast. In Bunde, een dorp vlak boven Maastricht is een treinstation ondergelopen:

Treinrails van station Bunde door hevige regenval ondergelopen - NOS

In het centrum van Eygelshoven ontstond een gaslek door water dat een deel van de stoep had weggespoeld. Daarbij is een gasleiding beschadigd. Uit voorzorg werden onder meer een supermarkt, een zorgcentrum en appartementen ontruimd. Zo'n veertig mensen werden opgevangen in een buurthuis, maar zij kunnen inmiddels weer naar huis. Op beelden op sociale media is te zien dat wegafzettingen door het water zijn meegesleurd. De politie vraagt mensen om niet naar alarmnummer 112 te bellen als er geen sprake is van een levensbedreigende situatie. Ook het treinverkeer ondervindt veel hinder van het noodweer. Tussen Sittard en Maastricht en tussen Heerlen en de Duitse plaats Herzogenrath rijden door de weersomstandigheden geen treinen, melden vervoerders NS en Arriva. Volgens ProRail zullen de herstelwerkzaamheden op deze trajecten op zijn vroegst pas in de loop van woensdag afgerond zijn. Er worden bussen ingezet.

Weerman Peter Kuipers Munneke wijst erop dat er op dit moment zowel aan de grond als in de hogere luchtlagen heel veel vocht zit. "Die waarden zijn echt absurd hoog. En als er dan een bui ontstaat, en zeker omdat het in Limburg nog 24 graden werd, dan krijg je opstijgende lucht. Dan kan er zo veel water condenseren, waardoor het naar beneden blijft vallen." Kuipers Munneke zegt dat zoiets wel vaker in Nederland gebeurt. "Maar wat in Limburg de consequentie is: je hebt daar heuvels. En dan kun je wel echt grootschalige overstromingen krijgen op het laagste punt. Dan stroomt het water van een hele heuvel naar een dorpscentrum. Dan krijg je dus rivieren over de straten." De straten van Eygelshoven staan blank:

Overstromingen in Limburg - NOS