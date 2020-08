Noordrijn-Westfalen voert mondkapjesplicht in op scholen

In het noordelijkste puntje van Duitsland gingen kinderen vandaag voor het eerst weer naar school sinds in maart een lockdown werd ingesteld. Scholen in de rest van het land volgen later.

De meeste deelstaten, zoals Beieren en Baden-Württemberg, kozen er de afgelopen tijd voor de maskers op de gangen en op het schoolplein verplicht te maken, maar niet in de lokalen. Sommige deelstaten laten het weer over aan de scholen zelf.

Basisschoolleerlingen mogen het kapje afdoen als ze eenmaal in de les zitten. Op middelbare scholen mag het kapje af als dit nodig is voor het onderwijs. Docenten hoeven bovendien geen masker te dragen als zij ten minste 1,5 meter afstand houden van de leerlingen. De regel geldt tot eind augustus en heeft betrekking op alle 5500 scholen in de deelstaat.

Op het schoolterrein, in de gangen, op weg naar en in de klas moeten leerlingen en docenten een mondmasker op. De deelstaat is de eerste die het voor middelbare scholieren ook verplicht maakt om kapjes in het klaslokaal te dragen. Op de regel gelden wel uitzonderingen.

Weinig strategie

Over de mondkapjesplicht in het onderwijs is overigens weinig discussie in Duitsland, zegt NOS-correspondent Wouter Zwart. "Men is er wel van overtuigd dat ze werken en nodig zijn". Desondanks zijn er in het land wel zorgen rondom het heropenen van de scholen.

Ouders en de vakbond van onderwijzers vinden bijvoorbeeld dat het aan een duidelijke strategie ontbreekt voor als het aantal besmettingen weer oploopt. Zwart: "Alleen Beieren heeft hiervoor een stappenplan bedacht. Verder zijn ze bezorgd dat de klaslokalen niet goed geventileerd worden."

In het land zijn tot dusver ongeveer 212.000 besmettingen geregistreerd en zijn voor zover bekend 9100 mensen overleden aan het virus. Nog niet volledig duidelijk is in hoeverre kinderen een rol spelen in de verspreiding van het virus: wetenschappers zijn het hier nog niet over eens. Het RIVM, dat zich baseert op meerdere onderzoeken, houdt het erop dat de rol van kinderen bij de verspreiding beperkt is.