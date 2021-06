Cavendish in tranen na nieuw Toursucces: 'Nooit gedacht hier terug te komen'

Afgeschreven Cavendish emotioneel na etappezege: 'Men geloofde niet in mij' - NOS

Grote moeite had Mark Cavendish om woorden te vinden die pasten bij zijn 31ste ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Gelijk al bij de eerste vraag schoot hij vol. "Ik weet niet wat ik moet zeggen..." Onvergelijkbaar was de emotie die hij toonde na het sprintsucces in Fougères met de tranen die hij liet in oktober 2020, na Gent-Wevelgem, toen hij vreesde zijn laatste koers te hebben gereden. Roemloos ten onder, als afgeschreven sprinter. Dat was toch niet afscheid dat hij voor ogen had? Bekijk hieronder het interview met de gedesillusioneerde Cavendish van vorig jaar:

Emotionele Cavendish in tranen na Gent-Wevelgem: 'Misschien wel mijn laatste race' - NOS

Cavendish (36) had al vier jaar geen aansprekende zege meer behaald en leek uitgerangeerd. In de winter vond hij alsnog onderdak bij zijn oude ploeg, Deceuninck-Quickstep, de equipe van Patrick Lefèvre, waar hij zoveel successen had gevierd. Sneller dan Freire, Zabel en Hushovd in 2008 De hoop op nieuw succes kwam uit. In het voorjaar al in de Ronde van Turkije, met vier ritzeges, en nu zelfs op het allerhoogste podium, de Tour de France. In de ronde waarin zijn teller inmiddels op 31 overwinning staat, maar drie minder dan recordhouder Eddy Merckx. De allereerste overwinning dateert alweer uit 2008, toen Cavendish Oscar Freire, Erik Zabel en Thor Hushovd klop gaf. Sprinters uit een heel andere generatie dan zijn concurrenten van vandaag.

2008: Cavendish vol ongeloof bij zijn eerste ritzege in de Tour de France - EPA

"Het feit dat ik hier ben is al speciaal genoeg, ik had nooit gedacht nog eens terug te komen in de ze wedstrijd", stamelde Cavendish. "We moesten alles geven, geen idee of we hem zouden terugpakken", doelt de renner van het eiland Man op de moedige poging van Tourdebutant Brent van Moer, die pas in de laatste driehonderd meter werd ingerekend. Bekijk hieronder de spectaculaire ontknoping van de Touretappe naar Fougères:

Van Moer ingerekend in laatste honderden meters, ervaren Cavendish maakt het af - NOS

"Dan zie je wat voor team we hebben, met de wereldkampioen en groene trui (om de schouders van Julian Alaphilippe, red.). Hij komt en geeft alles om de aanvallers in te rekenen", zegt Cavendish met grote bewondering. 'Blijkbaar in de sterren geschreven' "Er waren zoveel mensen die niet meer in mij geloofden, maar deze mensen wel. Als je naar Deceuninck-QuickStep gaar, rij je tussen de beste renners ter wereld. Ik had niet gedacht de Tour te rijden, maar het staat blijkbaar in de sterren geschreven."

Op Cavendishs winst volgde een innige omhelzing met manager Lefevere. "Hij is mij onmetelijk dankbaar dat ik heb teruggenomen had. Toen ik die beelden van Gent-Wevelgem zag, brak mijn hart - ondanks dat men zegt dat ik er geen heb." "Ik zei: ik heb het geld niet, maar we gaan samen zoeken. We hebben het gevonden en the rest is history."

Lefevere ging met Cavendish samen op zoek naar geld: 'En de rest is geschiedenis' - NOS