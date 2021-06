Van Hooijdonk & Janssen over opvolging De Boer: 'Van Gaal, Ten Cate en Ten Hag'

Frank de Boer is nog niet vertrokken uit Zeist of er wordt al gespeculeerd over zijn opvolger. En dus ook de twee analytici van Studio Sport, Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen.

Van Hooijdonk vindt dat er na het vertrek van Frank de Boer een bondscoach moet komen die met de harde hand kan regeren. Voor de voormalige spits van Oranje is Louis van Gaal de ideale man, maar kan er ook gekeken worden naar Henk ten Cate.

Die laatste was eerder ook al in beeld om opvolger te worden van Ronald Koeman, maar heeft ook problemen gehad met de beleidsbepalers in Zeist "Er moet over egootjes heen worden gestapt", zegt analist Van Hooijdonk in het programma Studio Sport.

Ten Cate had naar eigen zeggen in 2017 van toenmalige technisch directeur Hans van Breukelen de toezegging dat ie bondscoach zou worden, maar werd het uiteindelijk niet. Toen bleek dat de KNVB meer bedenktijd nodig had en Advocaat nadrukkelijk in beeld kwam, besloot Ten Cate zich terug te trekken.

Louis van Gaal is formeel gestopt als voetbaltrainer. Ten Cate werkt sinds 2016 voornamelijk in het Midden-Oosten. Op dit moment is hij hoofdtrainer bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten.

'Hele staf vervangen'

Janssen acht het noodzakelijk dat de gehele begeleidingsstaf bij Oranje vervangen gaat worden. Zijn ideale bondscoach is de huidige Ajax-trainer Erik ten Hag. "Net als de bij De Boer werden er bij hem twijfels geplaatst over zijn presentatie, maar hij heeft bij Ajax de critici de mond gesnoerd.