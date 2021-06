Oude rot Cavendish pakt 31ste ritzege in Tour, aanvaller Van Moer komt nét tekort

Mark Cavendish heeft na een spectaculaire finale de vierde etappe van de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Aanvaller Brent van Moer kwam heel dicht bij, maar moest zich in de laatste driehonderd meter gewonnen geven. De 36-jarige Cavendish, wiens carrière afgelopen jaar voorbij leek tot hij werd opgeraapt door zijn oude ploeg Deceuninck-QuickStep, pakte de overwinning. Nacer Bouhanni werd tweede, voor Jasper Philipsen. 31ste ritzege, record Merckx lonkt "Ik weet niet wat ik moet zeggen", stamelde Cavendish, die moeite had de woorden te vinden voor zijn 31ste ritzege in de Ronde van Frankrijk. Het record van Eddy Merckx (34 etappe-overwinningen) komt op zijn oude dag alsnog in zicht. De gele trui van Mathieu van der Poel kwam niet in gevaar. Geen van de favorieten kwam in de etappe zonder beklimmingen in de problemen.

Mathieu van der Poel in het peloton - AFP

De vele en zware valpartijen van de eerste drie etappes hebben hun sporen nagelaten. Zeven renners moesten de Tour al verlaten, een groot aantal anderen zit in het verband, onder wie favoriet Primoz Roglic, zijn helper Steven Kruijswijk en sprinter Peter Sagan. Peloton komt aarzelend tot stilstand Om een statement te maken tegen de gevaarlijke omstandigheden (smalle wegen, veel bochten in de finales) hield het peloton kort na het vertrek voet aan de grond. Erg soepel kwam dat protest niet tot stand. Geletruidrager Mathieu van der Poel liet zich niet voor in het peloton zien, groenetruidrager Julian Alaphilippe wel, maar hij aarzelde zichtbaar. Eensgezindheid over wat te doen was er niet. Een uitgesproken leider als Bernard Hinault, of in het recente verleden Fabian Cancellara, die het peloton tot de orde kon roepen, ontbreekt deze Tour. Uiteindelijk was het de 38-jarige André Greipel die naar voren reed, het initiatief nam en de 177 overgebleven renners tot stilstand bracht.

Greipel leidt protest in aarzelend peloton, dat voet aan de grond houdt - NOS

Na een minuut stilstand zetten de renners zich weer in beweging en het was de Belg Brent van Moer die een eerste aanvalspoging ondernam. Nadat het peloton hem eerst nog terughaalde, slaagde een tweede versnelling met de Fransman Pierre-Luc Périchon wel. Zij kregen, in de etappe zonder gecategoriseerde beklimmingen, maximaal drie minuten voorsprong, maar de sprintersploegen hielde de controle stevig in handen. Klassementsleider Van der Poel schuwde het kopwerk daarin niet, in dienst voor Jasper Philipsen.

Périchon (l) met medevluchter Van Moer - Reuters

Vijftien kilometer voor de streep liet Van Moer zijn Franse mede-aanvaller achter zich. Périchon schudde op zes kilometer van de meet zijn hoofd en werd ingerekend, maar Van Moer, winnaar van een etappe in de Dauphiné en in 2018 tweede bij het WK tijdrijden voor beloften, hield moedig stand. Zijn aanvalspoging deed denken aan de manier waarop Taco van der Hoorn in de Giro d'Italia het peloton wist te verrassen. Op vier kilometer had de Lotto-Soudal-renner nog altijd zo'n veertig seconden voorsprong. Meer en meer begon zijn bovenlichaam te schudden en in de laatste kilometer moest Van Moer alsnog capituleren waarna de sprinters begonnen aan de strijd om de dagzege.