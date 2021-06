Hoogma na vertrek De Boer: 'Haast geboden bij opvolger De Boer, niet makkelijk'

Voor directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma van de KNVB ligt er een zware taak. Hij moet op korte termijn een opvolger zien te vinden voor de dinsdag vertrokken bondscoach Frank de Boer. "Er is haast geboden, want op 1 september spelen we alweer de belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het WK tegen Noorwegen in Oslo", gaf hij dinsdag in een statement van de KNVB aan.

"De keuze voor Frank heeft anders uitgepakt dan we hadden gehoopt. Ondanks alle inzet van Frank is de doelstelling van minimaal de kwartfinale van het EK halen niet bewerkstelligd.. Als dit niet bereikt zou worden, zouden we evalueren. We hadden op een beter EK ingezet. Dat is niet gelukt", concludeert Hoogma na het mislukte EK, waar Oranje door Tsjechië in de achtste finales werd uitgeschakeld. "Mijn fout? Dat wil ik niet zeggen... Het is wel mijn verantwoordelijkheid."

Hoogma staat onder druk. "We gaan nu verder evalueren, breder dan de coach alleen. Het profiel aanscherpen, het werk doen wat van ons hier verwacht mag worden."