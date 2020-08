Beachvolleybalsters Stubbe en Van Iersel niet samen naar Tokio 2021

Een jaar voor de Olympische Spelen houdt het beachvolleybalduo Stubbe/Van Iersel op te bestaan. Joy Stubbe heeft besloten tijdelijk te stoppen met de sport en zal niet met Marleen van Iersel deelnemen aan de Spelen van Tokio.

Stubbe heeft, in overleg met haar medische staf, besloten een pauze in te lassen. Het uitstellen van de Olympische Spelen naar volgend jaar en het ontbreken van betekenisvolle toernooien in 2020 hebben de 23-jarige beachvolleybalster doen besluiten een stop in te lassen.

"Ik heb deze beslissing niet genomen om de handdoek definitief in de ring te gooien, maar juist om ervoor te zorgen dat ik hem straks weer met liefde oppak om mijn zweetdruppels mee af te vegen", aldus Stubbe in een verklaring.

Van Iersel zoekt nieuwe partner

Voor teamgenoot Van Iersel is het besluit een 'grote klap', maar de 32-jarige beachvolleybalster gaat zelf wel door. "Ik ga op zoek naar een nieuwe partner om te strijden voor de Olympische Spelen in Tokio. Voor mij is opgeven geen optie. Het olympische vuur in mij is nog lang niet gedoofd en ik zou graag mijn carrière op een positieve manier willen eindigen."

Van Iersel deed mee aan de Spelen van Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). In 2012 en 2014 werd ze ook Europees kampioene.

Stubbe en Van Iersel vormden sinds oktober 2017 een beachvolleybalduo. Op de geschoonde olympische wereldranglijst staan ze op de zestiende plaats, een positie die aan het einde van de kwalificatieperiode recht zou geven op deelname aan de Olympische Spelen.