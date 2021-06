Van de valse start tot de roemloze aftocht: het bondscoachschap van De Boer

Frank de Boer? Was dat het beste dat ze bij de KNVB konden bedenken, na het plotselinge vertrek van Ronald Koeman? Een coach die successen had gevierd bij Ajax, maar daarna hopeloos geflopt was bij Internazionale en Crystal Palace en ook in de Verenigde Staten niet had overtuigd?

Als je de teneur ten tijde van de aanstelling van De Boer als bondscoach in herinnering roept, mag het nauwelijks een verrassing heten dat hij het slechts negen maanden bij het Nederlands elftal volhield. Niemand leek blij met de keuze van de KNVB, behalve de voetbalbond en De Boer zelf.

Valse start

Een vliegende start had veel twijfels kunnen wegnemen, maar ook dat was De Boer niet gegeven. Zijn debuutwedstrijd, een vriendschappelijke ontmoeting met Mexico, ging met 1-0 verloren, het spel van Oranje tegen de Mexicanen was pover.

