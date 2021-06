Defensie: Russische gevechtsvliegtuigen voerden schijnaanvallen uit op Nederlands fregat

De Russen vlogen "gevaarlijk laag en dichtbij" over het schip en voerden schijnaanvallen uit. De gevechtsvliegtuigen waren bewapend met bommen en air to surface-raketten, die zijn bedoeld om vanuit de lucht op een doelwit af te vuren. Ook werd de elektronische apparatuur van het Nederlandse schip verstoord.

Rusland annexeerde in 2014 een groot deel van de Oekraïense Krim. Die inname wordt door de meeste landen niet erkend. De Russen hebben nog niet gereageerd op het nieuws van het ministerie over de schijnaanvallen op het fregat.

Vorige week twistten Rusland en Groot-Brittannië over een ander incident in de buurt van de Krim. De Russen stelden dat ze waarschuwingsschoten hadden gelost en bommen hadden laten vallen in de buurt van een Brits marineschip. De Britten weerspraken die lezing en zeiden dat de Russen een schietoefening hielden, die ze van tevoren hadden aangekondigd.

Rusland-correspondent Iris de Graaf:

"Het gebied in de Zwarte Zee is de laatste maanden opnieuw een brandpunt van spanningen geworden. Volgens de Russische minister van Defensie worden alle militaire acties vanuit de NAVO-landen, dus ook militaire oefeningen in de Zwarte Zee, hier beschouwd als een regelrechte aanval tegen Rusland.

In de Russische media wordt het beeld geschetst van een Rusland dat continu haar eigen grenzen moet blijven verdedigen tegen het 'agressieve Westen'. En daarbij ligt vooral de Krim gevoelig, het schiereiland dat in 2014 door Rusland is geannexeerd. Die annexatie wordt internationaal niet erkend, maar Rusland beschouwt het als 'zijn grondgebied'. En daarmee wordt zelfs het dicht langs de Krim varen hier gezien als een provocatie. Het signaal vanuit Rusland lijkt dan ook te zijn: de Krim is van ons en daar hebben jullie in het westen niets over te zeggen."