Defensie: Russische gevechtsvliegen voerden schijnaanvallen uit op Nederlands fregat

Russische gevechtstoestellen hebben vorige week donderdag schijnvallen uitgevoerd op het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Evertsen in de Zwarte Zee. De vliegtuigen vielen het schip, dat ten zuidoosten van de Krim voer, urenlang lastig, meldt het ministerie van Defensie.

De Russen vlogen "gevaarlijk laag en dichtbij" over het schip en voerden schijnaanvallen uit. De gevechtsvliegtuigen waren bewapend met bommen en air to surface-raketten, die zijn bedoeld om vanuit de lucht op een doelwit af te vuren. Ook werd de elektronische apparatuur van het Nederlandse schip verstoord.

Intimidatiepraktijken

Defensie spreekt van "intimidatiepraktijken" en minister Bijleveld gaat Rusland aanspreken op de "onverantwoorde" acties. "Zr.Ms. Evertsen heeft het volste recht om daar te varen. Er is geen enkele rechtvaardiging voor dit soort agressieve acties, die bovendien de kans op ongevallen onnodig vergroot."

Vorige week twistten Rusland en Groot-Brittannië over een ander incident in de buurt van de Krim. De Russen stelden dat ze waarschuwingsschoten hadden gelost en bommen hadden laten vallen in de buurt van een Brits marineschip. De Britten weerspraken die lezing en zeiden dat de Russen een schietoefening hielden, die ze van tevoren hadden aangekondigd.

Rusland annexeerde in 2014 een groot deel van de Krim tijdens de Russisch-Oekraïense oorlog. De annexatie wordt door de meeste landen niet erkend.