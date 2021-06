Frank de Boer stapt per direct op als bondscoach van het Nederlands elftal

Frank de Boer is niet langer bondscoach van het Nederlands elftal. Na een evaluatie van zijn werkzaamheden in Zeist, twee dagen na de uitschakeling op het Europees kampioenschap, is besloten dat de KNVB en De Boer per direct uit elkaar gaan.

Het contract van De Boer, die de bond zelf meedeelde niet door te willen, liep nog door tot en met het WK van 2022, mocht Oranje zich daarvoor plaatsen.

"Vooruitlopend op de evaluatie heb ik besloten niet verder te gaan als bondscoach. De doelstelling is niet gehaald, dat is duidelijk", aldus De Boer op de website van de KNVB.

Geen gezonde situatie

De druk neemt na de roemloze aftocht op het EK toe, volgens De Boer. "En dat is geen gezonde situatie voor mij, noch voor de selectie in aanloop naar zo'n belangrijke wedstrijd voor het Nederlands voetbal op weg naar WK-kwalificatie."

De 51-jarige trainer is nog geen jaar bondscoach geweest, nadat hij in september vorig jaar werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. De naar Barcelona vertrokken Koeman kreeg veel lof voor de impulsen die hij Oranje had gegeven. De Boer besloot zijn eigen lijn te kiezen en kreeg daarvoor veel kritiek.

Frank de Boer na de uitschakeling van Oranje: