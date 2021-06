Griekspoor kan niet stunten tegen Zverev, wint wel acht games

Tallon Griekspoor heeft in de eerste ronde van Wimbledon niet voor een stunt kunnen zorgen. De mondiale nummer 124 had op het Londense gras weinig in te brengen tegen Alexander Zverev (ATP-6): 3-6, 4-6,1-6.

Griekspoor maakte na drie overwinningen in de kwalificatie zijn debuut in het hoofdtoernooi. Hij speelde zeker niet onverdienstelijk en kon in de rally's vaak goed mee met Zverev. De 24-jarige tennisser sloeg geregeld een fraaie winner en snoept acht games af van de nummer zes van de wereld.

De Nederlander was uiteindelijk niet opgewassen tegen de brute kracht van de Duitser. Zverev imponeerde met 20 aces met zijn opslag, al leverde hij die wel twee keer in. Daarnaast maakte hij amper fouten.

Nog een Nederlander

Botic van de Zandschulp, nummer 139 van de wereld, komt morgen in actie op het heilige gras van Wimbledon. De tennisser mocht als lucky loser door naar het hoofdtoernooi. In de eerste ronde treft hij de Fransman Grégoire Barrère (ATP-131).

Vorig maand wist Van de Zandschulp als debutant nog te stunten op Roland Garros, hij behaalde voor het eerst in zijn carrière de tweede ronde van een grandslamtoernooi.