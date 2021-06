Oranje-international Folkertsma verlaat FC Twente en vertrekt naar Frankrijk

Na een succesvol seizoen bij FC Twente, afgesloten met de landstitel, maakt Sisca Folkertsma de overstap naar het buitenland. De 24-jarige Friezin gaat komend seizoen spelen voor FC Girondins de Bordeaux, in het Franse Feminine Division 1, waar ze mede-international Katja Snoeijs treft.

"Ik ben klaar voor een volgende stap in mijn carrière. Na negen jaar op het hoogste niveau in Nederland te hebben gespeeld en vijf prijzen, kijk ik uit naar mijn eerste buitenlandse avontuur", zegt de middenvelder.

Eerste keer Champions League

Folkertsma heeft negen seizoenen in de eredivisie voor vrouwen gespeeld, waarvan de laatste drie bij FC Twente. Met Twente is ze twee keer landskampioen geworden, ook won ze in dat jaar de Eredivisie Cup. Ze speelde één seizoen voor Ajax, waarmee ze in 2018 landskampioen werd en de KNVB-beker won.

De club uit Frankrijk werd dit seizoen derde in eigen land, maar wist zich wel voor het eerst te kwalificeren voor de Champions League. "Bordeaux gaat volgend jaar de Champions League in en ik heb bovendien goede verhalen gehoord van Katja. Ik kijk er naar uit om na de Olympische Spelen aan te sluiten."