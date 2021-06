Eerste kans is voor Oekraïne • Sterling en Kane beëindigen bondscoachschap Löw

- Zweden en Oekraïne speelden vijf keer tegen elkaar. Zweden won één van die wedstrijden en Oekraïne twee.

- De meest recente ontmoeting was in de groepsfase van het EK 2012. Oekraïne ging in de eigen hoofdstad Kiev met een 2-1 overwinning van het veld.

- De beste EK-prestatie van Zweden is het bereiken van de halve finales in 1992. In eigen land ging de toenmalig debutant met 3-2 onderuit tegen de Duitsers.

- Oekraïne bereikte pas één keer eerder de knock-outfase van een EK of WK. Op het WK van 2006 waren de Italianen in de kwartfinales met 3-0 te sterk.

- Danielson, Lustig en Olsson (Zwe) en Sjaparenko en Sydortsjoek (Oek) staan op scherp.