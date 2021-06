Politie: agent die man neerschoot in Vlissingen werd aangevallen met mes

Een agent die gisteravond in Vlissingen een man neerschoot, werd kort daarvoor door het slachtoffer aangevallen met een mes, laat de politie weten.

De man die werd neergeschoten, is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar aangehouden en moet nog worden verhoord. Het gaat om een 32-jarige inwoner van Oost-Souburg, meldt Omroep Zeeland. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. De agent raakte lichtgewond.

Volgens de politie waren de agenten iemand aan het controleren, toen de verdachte de agenten aanviel met een mes. De Souburger was niet betrokken bij de controle. Waarom er werd gecontroleerd, is niet duidelijk.

Onderzoek door Rijksrecherche

Van het schietincident gaat een filmpje rond op Snapchat. Daarop is te zien hoe een man tegen de zijkant van een auto zit en een beweging maakt met zijn arm. Kort daarna schiet een agent van dichtbij op de man, die vervolgens onderuitgaat op de stoep.

De politie laat weten dat de video wordt meegenomen in het onderzoek van de Rijksrecherche. Het is gebruikelijk dat de Rijksrecherche onderzoek doet als een agent heeft geschoten.