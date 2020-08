Epke Zonderland: die ene minuut waarin heel Nederland de adem inhield

Zonder overdrijven kan gezegd worden dat heel Nederland die middag, kijkend naar de televisie, de adem inhield terwijl Zonderland zichzelf in de geschiedenisboeken turnde. Die historische medaille, het eerste turngoud voor Nederland in de geschiedenis, brengt de Fries op nummer 7 in de verkiezing van beste Nederlandse olympiërs.

Als je met 'slechts' één gouden medaille op de zevende plek in de lijst van grootste olympiërs van Nederland terechtkomt, moet het wel een hele bijzondere zijn. En dat was de gouden medaille van Epke Zonderland ook, op 7 augustus 2012 aan de rekstok.

Iedereen stond toen de destijds 26-jarige Fries na zijn afsprong in Londen zonder nahupje de armen in de lucht stak. Mede dankzij het trio Cassina, Kovacs en Kolman was de eerste individuele turnmedaille voor een Nederlander een feit.

Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Jarenlang hard werken en trainen gingen eraan vooraf. En het had zelfs niet veel gescheeld of Zonderland was er niet eens bij geweest in Londen. Hij wist zich niet via het WK te kwalificeren, waarna de turnbond hem aanwees, tot ongenoegen van collega-turner Jeffrey Wammes. De rechter moest er zelfs aan te pas komen.

Maar dat was allemaal vergeten toen Zonderland op de eerste dag van de Spelen als eerste sporter in de turnhal stond voor de kwalificatie aan de rekstok. Zijn konijn - de drie vluchtelementen achter elkaar - bleef nog in de hoge hoed, maar de Fries plaatste zich alsnog met de beste score voor de finale.

Het moment van zijn leven

Tien dagen later stond Zonderland opnieuw in de turnhal voor de finale. De hal was uitverkocht en Zonderland was onder de indruk. Nerveus trok hij zich al snel terug in de inturnhal, om zich in zijn eigen wereld te herpakken voor het moment van zijn leven.

Zonderland was als zesde aan de beurt. "De komende minuut gaat het leven van Epke Zonderland veranderen", waren de profetische woorden van commentator Hans van Zetten.