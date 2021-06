Savelkouls opvallendste naam in judoselectie: 'Ze is klaar voor de Spelen'

De judoka's Tessie Savelkouls en Sanne Verhagen mogen volgende maand naar de Olympische Spelen. De twee zijn door het bondsbestuur voorgedragen bij NOC*NSF.

De deelname van Savelkouls (+78 kg) is opvallend. De 29-jarige is net weer fit bevonden na een zware knie- en voetblessure, opgelopen in februari 2020. "Tessie heeft echt een ongelooflijke prestatie geleverd. De wijze waarop ze haar revalidatie fysiek en mentaal heeft aangepakt, is indrukwekkend", zegt directeur topsport Tjaart Kloosterboer.

Een jaar geleden werd betwijfeld of Savelkouls überhaupt ooit nog normaal zou kunnen lopen.

Klaar voor de Spelen

"Onze olympische coaches geven unaniem aan dat Tessie klaar is voor de Spelen. Samen met de bevindingen van de medische staf heeft dat geleid tot het besluit om Tessie mee te nemen naar Tokio", benadrukt Kloosterboer.

Vorige maand bracht verslaggever Matthijs Weststrate een bezoek aan Tessie Savelkouls: